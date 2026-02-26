Реклама

Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

МВД: Мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом переноса чата
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники начали использовать новость об ограничении работы Telegram в России для кражи аккаунтов пользователей мессенджера. О новой схеме обмана рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что злоумышленники размещают в групповых чатах в Telegram сообщения о том, что из-за замедления мессенджера общение переносится на другую платформу. К объявлению они прикрепляют ссылку на новый чат.

Если перейти по ней, открывается бот, который под предлогом подтверждения подключения к новому чату запрашивает номер телефона и код из СМС. Если пользователь введет эти данные, то аферисты получат доступ к его аккаунту в Telegram, предупредили в МВД.

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Такую меру приняли из-за того, что сервис нарушает законодательство страны. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что мессенджер могут признать экстремистским.

