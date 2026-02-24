В России оценили вероятность признания Telegram экстремистским

Клименко заявил, что мессенджер Telegram могут признать экстремистским в России

Мессенджер Telegram могут признать экстремистским в России. Об этом в разговоре с НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя новость о том, что ФСБ расследует действия основателя сервиса Павла Дурова по уголовному делу о содействии терроризму.

«Если это действительно правда, что дело (против Дурова — прим. «Ленты.ру») возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили», — оценил эксперт вероятность признания сервиса экстремистским.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями. Он добавил, что в мессенджере также фиксируется большое количество контента, который может быть опасным для России.

О том, что ФСБ начала расследование в отношении Дурова по уголовному делу о содействии терроризму, стало известно 24 февраля. Отмечалось, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысяч, около 33 тысяч из которых связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью.