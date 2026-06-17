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04:30, 17 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы риски при употреблении кефира для некоторых категорий россиян

Биолог Лялина: Кефир может спровоцировать диарею и тошноту у людей с гастритом
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Кефир считается полезным продуктом, однако некоторым людям он может серьезно навредить, предупредила. Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что противопоказания включают заболевания желудочно-кишечного тракта, непереносимость лактозы, аллергию на молочный белок и прием определенных лекарств.

«Молочная кислота и продукты брожения стимулируют секрецию соляной кислоты. Это вызывает дополнительное раздражение и химическое воздействие на поврежденную слизистую, что усиливает боль, изжогу и может спровоцировать эрозии или обострение язвы», — пояснила специалист.

По ее словам, кефир противопоказан людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезнью и дуоденитом. Биолог объяснила, что при непереносимости лактозы организм не может расщепить молочный сахар, что проявляется вздутием, спазмами, диареей и тошнотой. Если же речь идет об аллергии на молочный белок казеин, то, по словам Лялиной, иммунная система атакует его, вызывая крапивницу, отек Квинке, зуд и затрудненное дыхание — это опасное для жизни состояние.

Вместе с тем Лялина предупредила, что неправильное хранение или истекший срок годности превращают кефир в источник токсинов. В нем могут размножаться патогенные бактерии, включая кишечную палочку и сальмонеллу, а также развиваться плесень. Это ведет к острому гастроэнтериту с сильной рвотой, диареей, высокой температурой и обезвоживанием. Бесконтрольное употребление обезжиренного кефира, предупредила она, может вызвать хроническую диарею и нарушение всасывания питательных веществ, а отсутствие в нем жирорастворимых витаминов A, D, E, K — привести к застою желчи и дефициту полезных жиров.

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Кроме того, биолог уточнила, что кефир меняет кислотность среды и взаимодействует с кальцием, из-за чего снижается эффективность многих лекарств.

«Антибиотики-тетрациклины связываются с кальцием и резко теряют силу, молочные продукты препятствуют усвоению железа, а кальций мешает всасыванию препаратов для щитовидной железы. Нужно соблюдать интервал минимум два часа между приемом лекарств и употреблением кефира, а также избегать обезжиренного продукта и не пить его при обострениях любых заболеваний ЖКТ», — заключила специалист.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.

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