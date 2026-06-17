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03:52, 17 июня 2026Россия

В России сочли ложью обещание Евросоюза принять Украину

Константинов: Евросоюз лжет, обещая принять Украину в объединение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина не станет членом Евросоюза, а обещания принять страну в объединение — это вранье и заезженная пластинка. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Никакого будущего у Украины в Евросоюзе нет. Все эти заявления о вступлении — от лукавого, заезженная на протяжении уже не одного десятка лет старая пластинка и наглое вранье», — сказал парламентарий. Он также назвал Украину «глубоко больной территорией», которую не ждут в объединении.

Константинова также назвал обещания Евросоюза «европряниками», и напомнил, что из страны активно уезжают люди, оставляя «города-призраки», а украинский лидер Владимир Зеленский хочет лишь продолжать военные действия, чтобы оставаться у власти.

15 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале первого этапа переговоров о членстве Украины в ЕС. Она подчеркнула, что Киев добился значительного прогресса в реформах.

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