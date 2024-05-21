Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:32, 21 мая 2024Россия

Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник

Фото: Unsplash

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что российские ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Это произошло около 21:45 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ снова атаковали регион с помощью дронов-камикадзе. «Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      В США оценили возможность поставок новой помощи Украине

      Арестованная за продажу наркотиков вице-чемпионка Игр-1980 пропала в Индии

      В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана

      Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС

      Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

      Путин пообещал увеличение количества участников СВО на руководящих постах

      Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?

      В Германии прокомментировали ядерные учения России

      В полиции уточнили количество участников драки со стрельбой в Бирюлево

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше