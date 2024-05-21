Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что российские ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Это произошло около 21:45 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ снова атаковали регион с помощью дронов-камикадзе. «Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», — написал он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

