Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:30, 21 мая 2024Россия

Путин пообещал увеличение количества участников СВО на руководящих постах

Путин заявил, что количество участников СВО на руководящих постах увеличится

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Количество участников специальной военной операции (СВО) на руководящих постах в России будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Таким образом российский лидер ответил Хасикову на его слова о том, что десятки человек из региона подали заявки на участие в проекте «Время героев», в рамках которого готовят участников СВО для последующей работы во власти или в госкомпаниях.

«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал Путин.

Прием заявок на участие в кадровой программе «Время героев» начался 1 марта. Глава государства отмечал, что наставниками программы станут сотрудники правительства, администрации президента, главы регионов и представители крупных компаний.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      В США оценили возможность поставок новой помощи Украине

      Арестованная за продажу наркотиков вице-чемпионка Игр-1980 пропала в Индии

      В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана

      Постпредство РФ назвало воровство новым инструментом внешней политики ЕС

      Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

      Путин пообещал увеличение количества участников СВО на руководящих постах

      Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?

      В Германии прокомментировали ядерные учения России

      В полиции уточнили количество участников драки со стрельбой в Бирюлево

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше