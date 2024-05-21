Путин пообещал увеличение количества участников СВО на руководящих постах

Путин заявил, что количество участников СВО на руководящих постах увеличится

Количество участников специальной военной операции (СВО) на руководящих постах в России будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Таким образом российский лидер ответил Хасикову на его слова о том, что десятки человек из региона подали заявки на участие в проекте «Время героев», в рамках которого готовят участников СВО для последующей работы во власти или в госкомпаниях.

«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал Путин.

Прием заявок на участие в кадровой программе «Время героев» начался 1 марта. Глава государства отмечал, что наставниками программы станут сотрудники правительства, администрации президента, главы регионов и представители крупных компаний.