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16:15, 15 февраля 2023Мир

В Британии рассказали о первом пакете помощи Украине из международного фонда

МО Британии: в первый пакет помощи для Украины из международного фонда войдут боеприпасы

Фото: Reuters

В первый пакет помощи для Украины из международного фонда войдут боеприпасы, разведтехника и запчасти для танков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Британии.

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Виктория Кондратьева
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