В Британии рассказали о первом пакете помощи Украине из международного фонда
МО Британии: в первый пакет помощи для Украины из международного фонда войдут боеприпасы
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