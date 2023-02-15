Рост цен в Великобритании неожиданно замедлился

Рост инфляции в Великобритании замедлился вопреки ожиданиям

Годовая инфляция в Великобритании по итогам января замедлилась до 10,1 процента вопреки ожиданиям аналитиков. Как сообщает Bloomberg, при этом потребительские цены по-прежнему растут двузначными темпами, в пять раз превышающими целевой показатель.

Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics, предусматривали более умеренное снижение темпов роста цен, до 10,3 процента. Глава Банка Англии Эндрю Бейли надеется, что инфляция уменьшится в этом году, поскольку цены на энергоносители снижаются.

В начале февраля Банк Англии принял решение повысить ключевую процентную ставку с 3,5 до 4 процентов — это максимальный уровень с 2008 года. Регулятор повышает показатель десятый раз подряд с декабря 2021 года. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ объясняет необходимостью сдержать растущую инфляцию. В будущем ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы вернуть рост цен к целевому уровню в два процента, пообещали в банке. При этом глава Минфина Великобритании Джереми Хант признал инфляцию врагом номер один, который делает всех беднее.