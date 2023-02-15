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08:35, 15 февраля 2023Россия

Володин назвал число родивших за границей для получения гражданства россиянок

Спикер ГД Володин заявил, что более 25 тысяч россиянок родили за границей для гражданства

Фото: unsplash

Более 25 тысяч российских женщин в 2022 году выезжали в Аргентину, США и другие страны с целью рождения за границей детей для получения гражданства. Такое число назвал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что переехавшие женщины при этом оформляют маткапитал и льготы в России. Спикер Думы поинтересовался у других жителей страны, правильно ли поступают такие россиянки. Он привел три варианта ответов.

14 февраля стало известно, что в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года.

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Анна Щербакова
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