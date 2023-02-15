Сложность передачи российских активов Украине объяснили

Политолог Топорнин объяснил сложность передачи российских активов Украине законами ЕС

Европейские страны не передают замороженные российские активы Украине, поскольку законодательство Евросоюза (ЕС) не позволяет этого сделать. Так сложности с конфискацией российских средств в беседе с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Нет юридических оснований, нет соответствующих законодательных нормативов, которые разрешали бы экспроприировать собственность и российского государства, и различных российских компаний Николай Топорнин политолог

«В первую очередь мы говорим о денежных ресурсах, которые хранятся на счетах европейских либо центральных банков. Нет юридических оснований, чтобы эти средства взять и конфисковать у России и передать их Украине. Давно уже над этим работают европейские политики, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен много раз говорила, что они собираются разработать такие законодательные основы, но мы видим, что пока ничего не получается», — объяснил политолог.

Постоянные представители Европейского Союза 15 февраля на встрече в Брюсселе решили создать специальную группу по использованию российских активов.

Ранее Федеральный совет Швейцарии не нашел юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России.