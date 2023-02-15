В СПЧ раскритиковали идею вернуть переходы на летнее и зимнее время

Член СПЧ Кабанов назвал несостоятельным возвращение переходов на летнее и зимнее время

Инициатива вернуть переходы на летнее и зимнее время в России является «очередной бредовой идеей», считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Все это уже было и показало свою несостоятельность и даже вредное воздействие на физическое состояние людей. Экономики тут тоже не очень много», — раскритиковал идею член Совета.

Кабанов назвал подобные предложения PR-ходом, подчеркнув, что поддержки среди общества идея вернуться на переходы на летнее и зимнее время не вызвала.

О том, что в России захотели вернуть переходы на летнее и зимнее время, стало известно в начале февраля. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев уже направил соответствующий законопроект на заключение правительства России. В пояснительной записке депутат уточнил, что отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00.

Впоследствии Матвеев объяснил, что при возвращении переходов на летнее и зимнее время экономия составит до 2,5 миллиарда киловатт-часов.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.