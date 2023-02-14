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19:01, 14 февраля 2023Россия

В Госдуме объяснили намерение вернуться к летнему и зимнему времени

Депутат ГД Матвеев объяснил экономией инициативу по возвращению сезонного перевода часов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возвращение летнего и зимнего времени в России, то есть сезонного перевода стрелок часов, приведет к значительной экономии электроэнергии. Так смысл инициативы объяснил ее автор, депутат Госдумы Михаил Матвеев, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Матвеева, при возвращении подобной процедуры экономия составит до 2,5 миллиарда киловатт-часов. При этом он предположил, что перевод стрелок мог быть отменен в результате лоббирования интересов энергетических компаний.

«Я вообще не удивлюсь, что то решение, которое было принято Госдумой, когда она шарахнулась из постоянного летнего времени в постоянное зимнее, пролоббировано какими-то энергетическими структурами (...) Такая политико-конспирологическая теория», — заявил он.

Ранее сообщалось, что законопроект о возвращении перевода часов уже направлен на экспертизу правительства.

Летом 2011 года по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева Госдума отменила практику регулярного перехода на зимнее и летнее время. Страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года произошел переход на постоянное зимнее время.

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Марк Леонов
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