Зеленского раскритиковали за слова о Путине

В Twitter раскритиковали Зеленского за сравнение Путина с драконом

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью Der Spiegel сравнил своего российского коллегу Владимира Путина с драконом. Соответствующие комментарии они оставили под постом с публикацией издания.

Зеленский в разговоре с Der Spiegel назвал российского президента драконом, пожирающим своих жертв. В комментариях к статье пользователь с ником Name заявил, что украинский президент сам способствует эскалации конфликта.

Konrad Eory же обвинил политика в том, что его интересует только собственное обогащение. Аналогичное мнение выразил Juergen Albrecht, при этом отметив, что глава Украины не беспокоится о своем народе. Пользователь Leopold же счел, что украинский президент «должен уйти».

Ранее сообщалось, что украинский лидер в интервью Der Spiegel также пожаловался на нежелание Германии помогать Киеву с поставками западного оружия и техники. По словам Зеленского, ему приходится убеждать канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что эта помощь «нужна всей Европе». Высказывания президента возмутили пользователей Twitter.