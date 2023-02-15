Учителя физкультуры арестовали за секс с ученицей

Click Orlando: учитель школы в США занялся сексом с ученицей и попал за решетку

Учитель физкультуры и футбольный тренер из города Порт-Ориндж, штат Флорида, США, занялся сексом с 15-летней ученицей, лишился работы и попал за решетку. Об этом сообщает Click Orlando.

Мать ученицы Атлантической старшей школы заподозрила неладное из-за того, что девочка слишком много обсуждала с ней своего школьного учителя по физкультуре Эрина Хенкерда. В конце концов женщина нашла дневник дочери, в котором та описывала свои отношениях с учителем. Оказалось, что физрук присылал ей фотографии интимного характера через соцсеть.

В доме учителя прошел обыск, затем его арестовали. Как выяснилось, он преподавал у ученицы с августа 2022 года. Они сблизились после того, как он начал покупать студенческие обеды. В январе пара начала заниматься сексом.

Хенкерд работал в школе два года, а до того числился учителем в двух других местных школах. После того как об аресте учителя стало известно, несколько пользователей соцсетей заявили, что учатся или учились ранее у Хенкерда. По их словам, он давно занимается недозволенными вещами с учениками.

Дженнифер Лутц, учившаяся в другой школе, где работал Хенкерд, написала: «Я сообщила руководству школы, когда он начал вести себя со мной неподобающим образом. Они не сделали ничего. Только когда он решил сказать им, что у меня в машине лежит пистолет (что не было правдой), они перевели меня из его класса». Она подчеркнула, что мужчина не был наказан за неподобающее поведение, так как никто не верит детям. «Рада, что его, наконец, поймали!» — заключила она.

Учившаяся там же Брук Эшли Рус рассказала, что окончила школу в 2010 году, и учитель был проблемой для учеников уже тогда. Еще одна женщина в комментариях заявила, что забрала свою дочь из школы, где работал Хенкерд, потому что ей не нравилось его поведение.

Мужчина содержится под стражей, залог за его освобождение составляет 115 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей). Его сняли с должности преподавателя. Представители школ заявили, что мужчине навсегда запретят работать учителем.

Ранее сообщалось, что в США 31-летняя учительница средней школы признала себя виновной в сексуальных отношениях с учеником и получила условный срок. Она будет находиться под надзором и должна добровольно аннулировать лицензию учителя.