Журналист Херш заявил, что Байден «решил дать немцам замерзнуть» ради поддержки Киева

Американский журналист Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung заявил, что президент США Джо Байден решил «дать немцам замерзнуть» зимой ради продолжения поддержки Киева и приказал взорвать «Северный потоки».

«Президент Соединенных Штатов предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину, и для меня это разрушительная вещь для этого Белого дома», — рассказал расследователь.

Он добавил, что малоизвестной информацией с ним поделились источники, есть много способов ее проверить, а личные нападки только искажают суть.

Херш отметил, что те, кто участвовал в операции по подрыву «Северных потоков», увидели намерения Байдена заморозить Германию ради сиюминуютных целей и пришли в ужас.

Ранее журналист рассказал, что президент США из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года. До этого, 8 февраля, Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению Байдена.

