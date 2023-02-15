Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 15 февраля 2023Мир

Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины

Журналист Херш заявил, что Байден «решил дать немцам замерзнуть» ради поддержки Киева
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno/ Globallookpress.com

Американский журналист Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung заявил, что президент США Джо Байден решил «дать немцам замерзнуть» зимой ради продолжения поддержки Киева и приказал взорвать «Северный потоки».

«Президент Соединенных Штатов предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину, и для меня это разрушительная вещь для этого Белого дома», — рассказал расследователь.

Он добавил, что малоизвестной информацией с ним поделились источники, есть много способов ее проверить, а личные нападки только искажают суть.

Херш отметил, что те, кто участвовал в операции по подрыву «Северных потоков», увидели намерения Байдена заморозить Германию ради сиюминуютных целей и пришли в ужас.

Ранее журналист рассказал, что президент США из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года. До этого, 8 февраля, Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению Байдена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Журналист рассказал о решении Байдена «дать немцам замерзнуть» ради Украины
В России заявили о желании Польши забрать часть Украины
Стало известно число сработавших под «Северными потоками» бомб
Херш назвал причину подрыва «Северных потоков» США
В Венгрии призвали к миру на Украине
В США рассказали о переносе Байденом срока подрыва «Северных потоков»
Польша обвинила Германию в начале спецоперации России на Украине
На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда
Запад анонсировал «решающий момент» для украинского конфликта
Российский контр-адмирал предупредил о готовности Украины воевать за Черное море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.