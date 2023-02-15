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09:46, 15 февраля 2023Силовые структуры

Полицейские изъяли семь гранатометов из дома 30-летнего мужчины в Запорожье

В Запорожье полицейские с росгвардейцами нашли семь гранатометов в доме местного жителя

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В Запорожской области полицейские нашли у 30-летнего местного жителя семь гранатометов. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители совместно с Росгвардией обыскали дом фигуранта в поселке Нововасильевка. Найденное оружие они отправили на экспертизу.

Отмечается, что хозяин жилища был ранее судим за хранение наркотиков. Сейчас решается вопрос о возбуждении нового дела.

Ранее стало известно, что на территории Херсонской области в подвале, овраге и санатории сотрудники полиции обнаружили три схрона с оружием.

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Екатерина Власова
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