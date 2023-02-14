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13:18, 14 февраля 2023Силовые структуры

Под Херсоном обнаружили три схрона с оружием в подвале, овраге и санатории

В Херсонской области полиция обнаружила три схрона с оружием в подвале, овраге и санатории
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Родионов / РИА Новости

На территории Херсонской области в подвале, овраге и санатории сотрудники полиции обнаружили три схрона с оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Правоохранители выявили в подвале дома 34-летнего жителя Новой Каховки автомат, штык-нож, пять гранат, более 300 патронов и минометную мину.

В этот же день в поселке Чаплинка под травой в овраге нашли гранату, гранатометный запал, более 100 патронов и пистолет «Сталкер», а на территории санатория в поселке Новая Маячка — два ящика с двумя тысячами патронами. Боеприпасы были изъяты, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре полиция нашла в шкафах и яме гаража ветерана АТО крупный схрон с оружием.

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Илона Палей
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