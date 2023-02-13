Крупный схрон с оружием нашли в гараже ветерана АТО в Энергодаре

В Энергодаре полиция нашла в шкафах и яме гаража ветерана АТО крупный схрон с оружием

В Энергодаре Запорожской области полиция и Росгвардия нашли в гараже крупный схрон с оружием. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В шкафах и яме гаражного кооператива были спрятаны три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра и форма Вооруженных сил Украины. Правоохранители установили, что хозяином гаража является ветеран так называемой антитеррористической операции (АТО). В настоящее время он находится на территории, подконтрольной Киеву. Оружие изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли схрон с 832 выстрелами к гранатомету ВОГ-17 в лесу.