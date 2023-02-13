Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 13 февраля 2023Силовые структуры

Крупный схрон с оружием нашли в гараже ветерана АТО в Энергодаре

В Энергодаре полиция нашла в шкафах и яме гаража ветерана АТО крупный схрон с оружием
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Энергодаре Запорожской области полиция и Росгвардия нашли в гараже крупный схрон с оружием. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В шкафах и яме гаражного кооператива были спрятаны три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти полторы тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра и форма Вооруженных сил Украины. Правоохранители установили, что хозяином гаража является ветеран так называемой антитеррористической операции (АТО). В настоящее время он находится на территории, подконтрольной Киеву. Оружие изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли схрон с 832 выстрелами к гранатомету ВОГ-17 в лесу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В ЕС раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
Стало известно об уничтожении украинской гаубицы и миномета под Херсоном
Модель из США появилась на публике в наряде российского бренда
Умер известный режиссер Вадим Абдрашитов
Российский артиллерист рассказал о работе расчетов гаубицы Д-20 в ЛНР
Сорвавшая куш в лотерею женщина приняла сообщение о выигрыше за спам
Названы сроки начала производства ракет BrahMos NG
Выстрелившего во время ссоры в жену из арбалета россиянина задержали
Российские власти потребуют от компаний продавать нефть дороже
Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.