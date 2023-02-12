Полицейские обнаружили схрон с крупной партией боеприпасов в Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли схрон с 832 выстрелами к гранатомету ВОГ-17 в лесу

В Херсонской области полицейские обнаружили схрон с крупной партией боеприпасов. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики нашли тайник в лесу в районе поселка Новая Маячка. Из него изъяли 832 выстрела к гранатомету ВОГ-17. Находку уничтожили.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Херсонской области сотрудники полиции нашли в огороде частного дома тайник с боеприпасами. Оттуда изъято: предмет, похожий на сменный ствол к пулемету, 880 патронов к автомату Калашникова, шесть наземных источников питания к переносному зенитному ракетному комплексу Игла.