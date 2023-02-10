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14:01, 10 февраля 2023Силовые структуры

В Херсонской области полиция нашла в огороде тайник с боеприпасами

ГУВД: в Херсонской области полиция нашла в огороде тайник с боеприпасами

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области сотрудники полиции нашли в огороде частного дома тайник с боеприпасами. Об этом сообщает ГУВД региона в своем Telegram-канале.

Схрон был обнаружен в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в селе Раденск. Оттуда изъято: предмет, похожий на сменный ствол к пулемету, 880 патронов к автомату Калашникова, шесть наземных источников питания к переносному зенитному ракетному комплексу Игла.

Боеприпасы отправлены на экспертизу. Начата проверка по факту обнаружения тайника.

9 февраля сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами. Они были оборудованы у песчаного карьера возле села Михайловка. Правоохранители изъяли два танковых снаряда и четыре металлические емкости с пороховыми зарядами.

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Любовь Ширижик
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