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10:55, 15 февраля 2023Россия

В Петербурге КамАЗ сбил второклассника и попал на видео

На Васильевском острове в Петербурге грузовик сбил второклассника и попал на видео

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге КамАЗ сбил второклассника и попал на видео. Запись момента аварии публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как школьник выбегает на пешеходный переход, где едет грузовик. Он сбивает второклассника и уезжает. Ребенок после случившегося доползает до обочины и падает.

По данным авторов канала, второклассника госпитализировали, медики диагностировали у него ушиб левой голени и сотрясение, его состояние они оценивают как средней степени тяжести.

Уехавший с места ДТП водитель КамАЗа сообщил, что не заметил перебегавшего дорогу школьника, поэтому уехал с места ДТП.

Ранее в Вологодской области снегоуборочный КамАЗ переехал двух женщин на тротуаре. У одной женщины диагностировали переломы ног, у другой — ребер.

Анастасия Шейкина
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