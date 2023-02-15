Херш рассказал о передаче ЦРУ оборудования для водолазов в Норвегию

Херш: ЦРУ доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что перед диверсией на «Северных потоках» ЦРУ доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов. Об этом он сообщил порталу Democracy Now!

По его словам, это было сделано для того, чтобы водолазы могли установить взрывные устройства на трубопроводах. Журналист утверждает, что водолазы нашли самое мелкое место Балтийского моря — между Швецией и Данией. Им нужно было погрузиться на глубину 79 метров, отметил Херш. «Трубы не только покрыты сталью, но также укрыты слоем бетона, так что взорвать их — это серьезная работа», — подчеркнул он.

Кроме того, журналист назвал ложью заявления норвежского правительства о непричастности к диверсии на «Северных потоках».

Ранее Херш заявил, что Норвегия была заинтересована в диверсии на «Северных потоках», чтобы нарастить экспорт собственных энергоресурсов в Европу. В свою очередь, в Норвегии утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов назвали чушью, подчеркнув, что эти слова не имеют отношения к реальности.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.