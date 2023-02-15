Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 15 февраля 2023Силовые структуры

Полицейские изъяли за день 1,6 килограмма взрывчатых веществ под Херсоном

Полицейские нашли полкилограмма взрывчатых веществ у пенсионера в Херсонской области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Херсонской области полицейские за день обнаружили 1,6 килограмма взрывчатых веществ. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 13 февраля правоохранители совместно с силовиками в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли из жилища 65-летнего пенсионера 217 патронов и 4 металлические банки с порохом общим весом более полкилограмма.

Затем сотрудники МВД нашли тайник с боеприпасами в поселке Чаплинка. Там хранился артиллерийский порох общим весом более одного килограмма и 14 пороховых зарядов общим весом 56 килограммов. Находку уничтожили на полигоне.

Ранее стало известно, что полицейские изъяли семь гранатометов из дома 30-летнего мужчины в Запорожье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ
Боррель призвал генсека ООН к посредничеству в переговорах по Украине
«Казненный» боец ЧВК «Вагнер» появился на видео с Пригожиным
С криптобиржи Binance вывели рекордную с начала года сумму
Молдавия вновь закроет воздушное пространство
Гол Головина признали лучшим в январе в чемпионате Франции
В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза
Курс евро превысил 80 рублей впервые с апреля
Россиянкам назвали безопасные для проведения в один день виды пластики
Полицейские изъяли за день 1,6 килограмма взрывчатых веществ под Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.