Полицейские изъяли за день 1,6 килограмма взрывчатых веществ под Херсоном

Полицейские нашли полкилограмма взрывчатых веществ у пенсионера в Херсонской области

В Херсонской области полицейские за день обнаружили 1,6 килограмма взрывчатых веществ. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 13 февраля правоохранители совместно с силовиками в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли из жилища 65-летнего пенсионера 217 патронов и 4 металлические банки с порохом общим весом более полкилограмма.

Затем сотрудники МВД нашли тайник с боеприпасами в поселке Чаплинка. Там хранился артиллерийский порох общим весом более одного килограмма и 14 пороховых зарядов общим весом 56 килограммов. Находку уничтожили на полигоне.

Ранее стало известно, что полицейские изъяли семь гранатометов из дома 30-летнего мужчины в Запорожье.