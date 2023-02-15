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10:32, 15 февраля 2023Россия

Россиянка рассказала о случившемся на Камчатке землетрясении

Жительница Камчатки фразой «гремела мебель» описала случившееся в регионе землетрясение

Фото: Shutterstock

Жительница поселка Усть-Камчатск рассказала о случившемся в Камчатском крае землетрясении, ее слова приводит РИА Новости.

По словам россиянки, несмотря на то, что ее квартира находится на втором этаже, она ощущала подземные толчки весьма отчетливо. Ход землетрясения она описала фразой «гремела мебель» и предположила, что жильцы других этажей ощущали толчки еще сильнее.

«Я сначала ощутила небольшое раскачивание, а затем начало трясти сильнее. Гремела мебель. А само землетрясение было достаточно продолжительным. И это я находилась на втором этаже. Страшно представить, насколько интенсивными толчки ощущались на верхних этажах», — приводит агентство слова женщины.

Ранее 15 февраля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатского края в 15:09 по местному времени (6:09 по московскому). Его очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Усть-Камчатска силой до трех баллов.

Землетрясения разной мощности по всему миру от Европы до Новой Зеландии происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 35 тысяч человек.

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Марк Леонов
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