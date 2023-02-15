Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:28, 15 февраля 2023Россия

В России произошло еще одно землетрясение

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,3, жители ощутили его на 3 балла

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатского края. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РИА Новости.

Там уточнили, что землетрясение произошло в 15:09 по местному времени (6:09 мск). Его очаг находился в 42 километрах северо-восточнее поселка Усть-Камчатск. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Усть-Камчатска силой до 3 баллов.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симуши. До этого 7 февраля землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов — его магнитуда составила 5,8, подземные толчки ощутили жители Камчатки.

6 февраля в Турции произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, погибли 35 418 человек. Толчки от землетрясения в Турции ощущались как минимум в шести странах и нанесли ущерб Сирии.

По словам академика РАН Александра Горшкова, землетрясение, сопоставимое по масштабам с ЧП в Турции, может однажды произойти в Крыму, поскольку регион входит в тот же сейсмический пояс. Академик разъяснил, что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Европе заявили об истощении западного оружия у ВСУ
Самолет начал резко падать над Тихим океаном после взлета в шторм
Назван срок «жизни» некоторых картин на стенах московских домов
В России произошло еще одно землетрясение
Названа альтернатива доллару и евро
Чемпион «Формулы-1» решил избавиться от своего особняка
Европу предупредили о риске новой волны беженцев
Стало известно о желании Папы Римского встретиться с Путиным
В США назвали условие для переговоров по Украине
Врачи развеяли распространенный миф о мужской мастурбации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.