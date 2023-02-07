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16:21, 7 февраля 2023Россия

В РАН предупредили о риске землетрясения в Крыму по сценарию Турции

Академик Горшков предупредил о риске землетрясения в Крыму, сопоставимого с турецким

Фото: unsplash

Землетрясение, сопоставимое по масштабам с ЧП в Турции, может однажды произойти в Крыму, поскольку регион входит в тот же сейсмический пояс. О таком риске предупредил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков, передает РИА Новости.

Академик разъяснил, что полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс. Повторение турецкого сценария в Крыму принципиально возможно, допустил Горшков.

Накануне доцент кафедры физики Земли физфака МГУ Анна Люсина оценила вероятность подземных толчков в Крыму фразой «природа непредсказуемая». Она указала, что землетрясение в Турции было спрогнозировано, так как регион считается сейсмоопасным, однако его ждали «немножко в другой области».

Специалист подчеркнула, что землетрясения магнитудой около 8 в таких районах случаются примерно раз в 30 лет.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части Турции. Число жертв землетрясения превысило три тысячи человек.

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Анна Щербакова
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