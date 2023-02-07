Крым предупредили о возможных землетрясениях фразой «природа непредсказуемая»

Сейсмолог Люсина заявила, что в Крыму маловероятны землетрясения, но толчки возможны

Доцент кафедры физики Земли физфака МГУ Анна Люсина оценила вероятность подземных толчков в Крыму фразой «природа непредсказуемая». Об этом она заявила в интервью изданию «Подъем».

Сейсмолог считает, что очаг землетрясения на юго-востоке Турции находится далеко от российского региона, поэтому вероятность катаклизмов в Крыму низкая. Все же, по ее словам, подземные толчки возможны, так как ученые не определили направление разлома.

«Но настолько Земля нелинейная система и сложная, а природа непредсказуемая, что сейчас могут быть землетрясения и там, где их не ждешь. Например, в Крыму. Поскольку это акватория Черного моря, то все может быть», — предупредила она.

Кроме того Люсина рассказала, что землетрясение в Турции было спрогнозировано, так как регион считается сейсмоопасным, однако его ждали «немножко в другой области». Эксперт объяснила, что землетрясения магнитудой около 8 в таких районах случаются примерно раз в 30 лет.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. Число жертв землетрясения приблизилось к трем тысячам человек.