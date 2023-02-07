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10:26, 7 февраля 2023Россия

В России произошло землетрясение

В РАН сообщили о землетрясении в Тихом океане у Курильских островов магнитудой 5,8
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Тихом океане у Курильских островов произошло мощное землетрясение. О случившемся в российском регионе сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Подземные толчки жители Камчатки почувствовали в 18:45 по местному времени (9:45 по мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, погибли 3381 человек, пострадали более 20,4 тысячи.

Эхо-толчки после мощного землетрясения спровоцировали разрушения на территории соседней Сирии и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число погибших, по последним данным, составляет почти 700 человек, пострадавших — 1419.

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Анастасия Шейкина
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