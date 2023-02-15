Лавров заявил об окончательном решении германского вопроса взрывами газопроводов

Лавров: взрывы на «Северных потоках» стали окончательным решением германского вопроса

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали окончательным решением германского вопроса, ФРГ унизили и поставили на место сателлита США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Всегда, когда Россия и Германия имели нормальные отношения (...) Европе жилось спокойнее. Но неспокойнее жилось тем, кто хотел командовать Европой из-за океана (...) Ну вот и не допустили того, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила», — поделился своим мнением министр.

По словам дипломата, теперь Вашингтон будет решать за Берлин может ли Германия обеспечивать свое экономическое развитие и удовлетворения потребностей граждан через использование газа, поступающего через российский трубопровод. «Как сейчас пытаются окончательно решить русский вопрос, вот так и хотели решить германский вопрос, чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе», — заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что несмотря на серьезные усилия западных представителей и отсутствие у России доступа к расследованию взрывов на российских газопроводах «Северный поток», сейчас можно констатировать провал попыток скрыть причастность США к этой диверсии.

«Я считаю, что [отсутствие ответа на запросы России по ходу расследования] это хамство. Это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», — заявил министр.