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17:08, 15 февраля 2023Мир

Лавров заявил о попытках скрыть причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Лавров заявил о провале попыток скрыть причастность США к взрывам на «Северных потоках»
СюжетВзрывы в США:

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Несмотря на серьезные усилия западных представителей и отсутствие у России доступа к расследованию взрывов на российских газопроводах «Северный поток», сейчас можно констатировать провал попыток скрыть причастность США к этой диверсии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Я считаю, что [отсутствие ответа на запросы России по ходу расследования] это хамство. Это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», — заявил министр.

Ранее известный американский журналист и правозащитник Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.

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Дмитрий Сотак
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