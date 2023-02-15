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13:09, 15 февраля 2023Бывший СССР

Лавров назвал цель обвинений Молдавии в адрес России

Глава МИД России Лавров: Молдавия хочет отвести внимание от проблем в стране

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинениями в сторону Москвы Молдавия хочет отвести внимание от проблем в стране. Трансляция выступления главы МИД на правительственном часе в Госдуме доступна на сайте дипведомства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду рассказала, что Киев передал документы, в которых подробно описывалось, каким образом Россия намеревается осуществить план по смене власти. Среди тех, кто должен был это сделать, оказались недовольные граждане республики, участвующие в антиправительственных акциях. Москва назвала подобные обвинения абсолютно бездоказательными и необоснованными.

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Варвара Кошечкина
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