Лавров назвал цель обвинений Молдавии в адрес России

Глава МИД России Лавров: Молдавия хочет отвести внимание от проблем в стране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обвинениями в сторону Москвы Молдавия хочет отвести внимание от проблем в стране. Трансляция выступления главы МИД на правительственном часе в Госдуме доступна на сайте дипведомства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду рассказала, что Киев передал документы, в которых подробно описывалось, каким образом Россия намеревается осуществить план по смене власти. Среди тех, кто должен был это сделать, оказались недовольные граждане республики, участвующие в антиправительственных акциях. Москва назвала подобные обвинения абсолютно бездоказательными и необоснованными.