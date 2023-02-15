Лавров заявил о провале попыток мировой изоляции России

Глава МИД Лавров: Запад вынужден признать провал попыток изолировать Россию

Коллективный Запад вынужден признать провал их попыток изолировать Россию от мирового сообщества. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать и наши недруги», — констатировал министр. По его словам, доктрина российской внешней политики доказывают свою эффективность в деле отстаивания национальных интересов России.

Ранее Лавров заявил, что несмотря на «антироссийскую вакханалию» США, Европейского союза и Великобритании, Москва продолжает укреплять добрососедские отношения с мировым большинством. Он уточнил, что речь идет о странах Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.