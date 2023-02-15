США обучат украинских военных использовать меньше боеприпасов

Politico: США помогут бойцам ВСУ скорректировать способ ведения боевых действий

Вашингтон намерен помочь бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) скорректировать способ ведения боевых действий для того, чтобы те использовали меньше боеприпасов, пишет Politico.

К приоритетным задачам США относят помощь украинским военным скорректировать их способы ведения боя, чтобы полагаться не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры на поле боя. Изменения стратегии военных действий издание связывает с растущей обеспокоенностью по поводу способности западных стран пополнять запасы боеприпасов.

Отмечается, что в Вашингтоне растет обеспокоенность в связи с запасами артиллерийских орудий для ВСУ. В связи с этим западные страны рассматривают возможность обучить украинских военных в Англии и Германии, чтобы изменить их поведение на поле боя.

«Отчасти это означает поиск способов отбиваться от России, не тратя слишком много боеприпасов», — сказано в материале.

Ранее Пентагон предоставил двум компаниям госконтракты на 522 миллиона долларов для производства 155-миллиметровых снарядов для Вооруженных сил Украины. Контракты заключили на фоне опасений представителей западных стран относительно того, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов США и их союзников.