Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для ВСУ у компаний на 522 миллиона долларов

Пентагон сообщил, что предоставил двум компаниям госконтракты на 522 миллиона долларов для производства 155-мм снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Производством займутся компании Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc., пишет Al Arabiya со ссылкой на AFP.

Подчеркивается, что контракты заключили на фоне опасений представителей западных стран относительно того, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов США и их союзников. Поставки новых боеприпасов запланированы на март этого года.

В ноябре официальный представитель США также говорил, что российские войска производят около 20 тысяч артиллерийских выстрелов в день, а Украина — от 4 до 7 тысяч выстрелов.