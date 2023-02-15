Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 15 февраля 2023Мир

В МИД оценили идею о выходе России из ВТО

В МИД РФ выступили против выхода России из Всемирной торговой организации

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министерство иностранных дел России оценило идею ряда депутатов Госдумы о выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО) и выступило против инициативы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — разъяснили в ведомстве слова замглавы МИД Олега Сыротомолова, который на вопрос о возможности выхода из ВТО сказал, что окончательного решения пока не было.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России во Всемирной торговой организации (ВТО). Он напомнил, что, когда Москва весной стала сокращать определенные поставки или запрещать их, европейские страны возмущались и указывали на нарушение устава ВТО. «Притом что работает полный запрет на торговлю многих наших компаний», — заметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Третьяк отреагировал на смерть отца Овечкина
Полицейский получил срок за избиение россиян и угрозы подкинуть им наркотики
Перечислены способы сделать отношения более страстными
Евродепутаты потребовали отставки высказавшегося об идиотах еврокомиссара
В МИД оценили идею о выходе России из ВТО
Москвичку обвинили в ДТП с участием министра транспорта Башкирии
Женщина тайком заменила подделками самые дорогие вещи в доме лучшей подруги
Жильцы московского дома остались без электричества из-за прорыва трубы
В гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.