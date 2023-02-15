В МИД оценили идею о выходе России из ВТО

В МИД РФ выступили против выхода России из Всемирной торговой организации

Министерство иностранных дел России оценило идею ряда депутатов Госдумы о выходе страны из Всемирной торговой организации (ВТО) и выступило против инициативы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Позиция профильных ведомств, в частности МИД, хорошо известна: ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов», — разъяснили в ведомстве слова замглавы МИД Олега Сыротомолова, который на вопрос о возможности выхода из ВТО сказал, что окончательного решения пока не было.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал отказаться от обязательств России во Всемирной торговой организации (ВТО). Он напомнил, что, когда Москва весной стала сокращать определенные поставки или запрещать их, европейские страны возмущались и указывали на нарушение устава ВТО. «Притом что работает полный запрет на торговлю многих наших компаний», — заметил он.