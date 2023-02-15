Россиянина осудили на 15 лет колонии за убийство беспомощной бабушки

Житель Читы получил 15 лет колонии за убийство 82-летней бабушки из-за личной неприязни

Суд приговорил 27-летнего жителя Читы Максима Мочалова к 15 годам лишения свободы за убийство 82-летней бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, мужчина проживал со своей бабушкой — инвалидом второй группы в селе Кайдалово. В декабре 2021 года на почве личной неприязни Мочалов избил пожилую родственницу, находившуюся в беспомощном состоянии, и задушил. Следователям он заявил, что хотел избавить бабушку от страданий, однако собранные доказательства опровергли его версию.

14 февраля сообщалось, что в Нижегородской области задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве дяди за то, что он не пришел на похороны родственницы. Вечером 11 февраля во время застолья племянник нанес 55-летнему мужчине смертельные удары ножом.