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10:11, 15 февраля 2023Мир

Норвегия ответила на обвинения в провокации против России

Dagbladet: Норвегия отвергла обвинения в подготовке провокации о радиации под Киевом

Фото: Reuters

Норвежские специалисты не участвуют в подготовке документальных обоснований о росте уровня радиации и его воздействии на население Киевской области. Так на обвинения в организации антироссийских провокаций на Украине ответил глава отдела Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Норвегии Ингар Амундсен, сообщает газета Dagbladet.

«Мы не признаем обвинений и не хотим гадать, почему они выдвигаются», — ответил он на обвинения со стороны России.

Ранее Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию сообщил, что киевские власти при поддержке европейских стран, Норвегии и США готовят провокацию по обвинению России в радиоактивном заражении территорий, которые располагаются около Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

С этой целью, пояснили в Гумштабе, власти Киева планируют выступить с заявлением перед мировым сообществом и предоставить некие доказательства, которые якобы подтверждают радиоактивное загрязнение украинских территорий в результате действий российских войск в феврале — апреле 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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