Пентагон опроверг слухи о стягивании российской авиации к границам Украины
Нет никаких видимых признаков передислокации Воздушно-космических сил (ВКС) России к границам Украины, заявил глава Пентагона США Ллойд Остин. Его цитирует CNN.
«Мы в настоящее время не видим, чтобы Россия стягивала самолеты к границе с Украиной и готовилась к массированной воздушной атаке», — сказал военный, добавив, что у российских ВКС еще очень большой потенциал, поэтому необходимо поставлять Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.
Ранее британская газета Financial Times сообщила о поступивших разведданных стран НАТО о скоплении российских боевых самолетов и вертолетов вблизи украинской границы. Согласно изданию, западные разведки обеспокоены якобы существующими планами Москвы нанести массированный воздушный удар по Украине.
В январе 2023 года крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области России. Вылеты самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.
С декабря 2021 года над территорией Украины и акваторией Черного моря ВВС США начали регулярно проводить разведывательные вылеты с участием стран-союзников НАТО. После небольшого перерыва во время новогодних каникул американские самолеты возобновили разведку.