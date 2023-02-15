Пентагон опроверг слухи о стягивании российской авиации к границам Украины

CNN: глава Пентагона Остин опроверг слухи о стягивании российских ВКС к границам Украины

Нет никаких видимых признаков передислокации Воздушно-космических сил (ВКС) России к границам Украины, заявил глава Пентагона США Ллойд Остин. Его цитирует CNN.

«Мы в настоящее время не видим, чтобы Россия стягивала самолеты к границе с Украиной и готовилась к массированной воздушной атаке», — сказал военный, добавив, что у российских ВКС еще очень большой потенциал, поэтому необходимо поставлять Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.

Ранее британская газета Financial Times сообщила о поступивших разведданных стран НАТО о скоплении российских боевых самолетов и вертолетов вблизи украинской границы. Согласно изданию, западные разведки обеспокоены якобы существующими планами Москвы нанести массированный воздушный удар по Украине.

В январе 2023 года крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области России. Вылеты самолетов и беспилотников стран Североатлантического альянса, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

С декабря 2021 года над территорией Украины и акваторией Черного моря ВВС США начали регулярно проводить разведывательные вылеты с участием стран-союзников НАТО. После небольшого перерыва во время новогодних каникул американские самолеты возобновили разведку.

