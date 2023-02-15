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12:48, 15 февраля 2023Мир

В Китае призвали США прекратить вводить мир в заблуждение из-за аэростатов

МИД КНР: аэростаты США неоднократно незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая

Фото: Shutterstock

Американские аэростаты с прошлого года неоднократно незаконно пролетали в воздушном пространстве Китая, в связи с этим Пекин призывает Вашингтон дать разъяснения и прекратить вводить в заблуждение международное сообщество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что по меньше мере десять раз аэростаты США пролетали в воздушном пространстве Китая, в том числе над Синьцзяном и Тибетом.

По словам Вэньбина, Пекин неоднократно давал разъяснения Вашингтону о том, что китайские гражданский аэростат вошел в воздушное пространство США по ошибке, при этом Штаты ни разу не упомянули о незаконных полетах американских аэростатов над территорией КНР без одобрения китайских властей.

«Вашингтон обвиняет китайский аэростат в нарушении суверенитета США из-за ошибочного входа в воздушное пространство страны. Чем они тогда объяснят незаконные перелеты американских аэростатов в воздушном пространстве Китая?», — задался вопросом дипломат.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что три китайских аэростата, сбитых ранее над американским небом, могли быть не шпионским оборудованием, а использоваться в исследовательских коммерческих целях. По словам Кирби, шары могли быть задействованы в частных целях, однако никто не заявил о праве собственности на эти аэростаты после того, как они были сбиты.

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Варвара Кошечкина
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