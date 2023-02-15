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09:58, 15 февраля 2023Мир

В Белом доме засомневались в шпионском предназначении сбитых шаров

Guardian: в Белом доме засомневались в шпионском предназначении сбитых аэростатов из КНР

Фото: FBI / Handout / Reuters

Три китайских аэростата, сбитых ранее над американским небом, могли быть не шпионским оборудованием, а использоваться в исследовательских коммерческих целях. С таким заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, его цитирует The Guardian.

«Мы не видели никаких признаков того, что эти три объекта были частью шпионской программы КНР или что они определенно собирали внешнюю разведывательную информацию», — сказал чиновник,

По словам Кирби, шары могли быть задействованы в частных целях, однако никто не заявил о праве собственности на эти аэростаты после того, как они были сбиты.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

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Глеб Бажуткин
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