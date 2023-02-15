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19:27, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Концерты звезды Comedy Club перенесли после обращения участника спецоперации

Концерт Александра Реввы в Краснодаре перенесли после обращения участника спецоперации

Концерты звезды Comedy Club, актера и юмориста Александра Реввы в Краснодаре и Ростове-на-Дону были перенесены после того, как участник спецоперации на Украине высказался против выступлений артиста. Об изменениях в графике концертов Ревва сообщил в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону 15 февраля и в Краснодаре 16 февраля переносятся из-за независящих от меня "технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия"», — написал Ревва. По его словам, выступления переносятся на осень 2023 года, все ранее купленные билеты будут действительны.

Обращение к краснодарцам по поводу концертов Реввы было опубликовано в местном Telegram-канале 30 января. В ролике военнослужащий от своего лица и лица других участников спецоперации призвал соотечественников не посещать выступление артиста. Он отметил, что ранее Ревва высказывался против спецоперации, и выразил уверенность в том, что артист фактически встал на сторону Украины.

В июле журналистка Алена Жигалова заявила, что Ревва после начала спецоперации на Украине якобы уехал в Испанию. Однако представитель жены актера сообщил, что их семья не эмигрировала. Телеведущий Оскар Кучера также прокомментировал слухи о переезде Реввы и заверил, что артист отправлялся в Испанию на отдых.

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Олег Давыдов
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