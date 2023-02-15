Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 15 февраля 2023Мир

США решили направить на Украину 9,9 миллиарда долларов

Госдеп США планирует направить на Украину 9,9 миллиарда долларов в качестве поддержки

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку. Об этом заявила руководитель департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд, передает РИА Новости.

По ее словам, в ближайшие месяцы Госдеп планирует предоставить Киеву 9,9 миллиарда долларов для поддержания дееспособности правительства Украины. При этом допускается вариант с оказанием «дополнительной поддержки при необходимости».

Рэнд оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что американцы стали менее активно поддерживать оказание Вашингтоном помощи Киеву. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром NORC и агентством Associated Press. Сейчас за предоставление помощи Украине выступают 48 процентов граждан, в то время как в мае прошлого года эта цифра составляла 60 процентов. Еще 29 процентов американцев не поддерживают такую политику, а 22 процента не высказываются ни за, ни против поддержки страны.

10 февраля ряд американских конгрессменов представили «Резолюцию об усталости от Украины». Они призвали Вашингтон прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Киева, а также прийти к мирному соглашению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о стягивании резервов ВСУ в Запорожскую область
Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевым ранением сердца
Землетрясение произошло около Филиппин
Херш рассказал о передаче ЦРУ оборудования для водолазов в Норвегию
Советник Байдена по КНР решила покинуть пост на фоне ситуации с аэростатами
В США назвали сроки вероятного дефолта
США решили направить на Украину 9,9 миллиарда долларов
Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для ягодиц
В Историческом музее оценили объявление Айвазовского в США украинцем
Германия заявила о невозможности Запада собрать два батальона танков для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.