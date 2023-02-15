США решили направить на Украину 9,9 миллиарда долларов

Госдеп США планирует направить на Украину 9,9 миллиарда долларов в качестве поддержки

США планируют в ближайшие месяцы предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку. Об этом заявила руководитель департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд, передает РИА Новости.

По ее словам, в ближайшие месяцы Госдеп планирует предоставить Киеву 9,9 миллиарда долларов для поддержания дееспособности правительства Украины. При этом допускается вариант с оказанием «дополнительной поддержки при необходимости».

Рэнд оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в 13 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что американцы стали менее активно поддерживать оказание Вашингтоном помощи Киеву. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром NORC и агентством Associated Press. Сейчас за предоставление помощи Украине выступают 48 процентов граждан, в то время как в мае прошлого года эта цифра составляла 60 процентов. Еще 29 процентов американцев не поддерживают такую политику, а 22 процента не высказываются ни за, ни против поддержки страны.

10 февраля ряд американских конгрессменов представили «Резолюцию об усталости от Украины». Они призвали Вашингтон прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Киева, а также прийти к мирному соглашению.