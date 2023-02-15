Американцы стали меньше поддерживать оказание помощи Украине

Опрос: оказание помощи Киеву поддерживают 48% американцев против 60% в прошлом году

Американцы стали менее активно поддерживать оказание Вашингтоном помощи Киеву. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром NORC и агентством Associated Press, передает ABC.

По данным опроса, за предоставление помощи Украине сейчас выступают 48 процентов граждан, в то время как в мае прошлого года эта цифра составляла 60 процентов. Еще 29 процентов американцев не поддерживают такую политику, а 22 процента не высказываются ни за, ни против поддержки страны.

У респондентов также узнали, как они относятся к прямой передаче государственных средств Украине. Выяснилось, что такую политику поддерживают 37 процентов опрошенных, а 38 процентов выступают против. 23 процента граждан не дали определенного ответа на этот вопрос.

19 процентов участников опроса убеждены, что президент США Джо Байден может справиться с ситуацией на Украине. При этом у 43 процентов граждан такой уверенности почти нет.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Он также призвал предоставлять Украине помощь быстрее. При этом 10 февраля стало известно, что ряд американских конгрессменов представили «Резолюцию об усталости от Украины».