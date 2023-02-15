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19:00, 15 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин назвал цели украинской армии в Артемовске

Пригожин заявил, что украинские войска удерживают Артемовск по политическим мотивам

Фото: Libkos / AP

Украинская армия удерживает Артемовск (украинское название Бахмут) в первую очередь по политическим причинам. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его цитирует РИА Новости.

По словам Пригожина, у Киева есть три мотива удерживать Артемовск. «Первый мотив — безусловно, политический, и прекрасно, что мы Бахмут так "раскачали". Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликово Поле, Бородино — с чем сравнить. Это неплохо», — заявил он.

Вторым мотивом основатель ЧВК назвал военный. По его словам, Артемовск — это хороший транспортно-логистический центр для ведения боевых действий.

«И третье — это, безусловно, моральная составляющая войск. Ведь если моральная составляющая не падает, значит, она достаточно высокая», — добавил Пригожин.

Ранее он раскрыл цели российских военных в Артемовске. По мнению Пригожина, бои за город ведутся с целью парализовать украинскую армию.

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Алевтина Запольская
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