В России допустили улучшение прогноза социально-экономического развития

Минэкономразвития допустило улучшение прогноза социально-экономического развития РФ

Минэкономразвития допустило улучшение прогноза социально-экономического развития до 2026 года, ряд показателей прогноза, представленного в сентябре 2022 года, может быть пересмотрен в лучшую сторону, передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство приступило к разработке сценарных условий, после обсуждения с профильными ведомствами документ будет представлен правительству.

Работа будет проводиться под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, указали в Минэкономразвития. Будут учитываться положительные результаты 2022 года, которых удалось достичь в результате реализации плана первоочередных действий в условиях санкций.

«Не исключаем, что ряд показателей действующего прогноза от сентября 2022 года могут быть пересмотрены в лучшую сторону», — заявили в министерстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оптимистично оценил развитие экономики России в 2023 году. Со своей стороны глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года.

