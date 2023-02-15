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10:46, 15 февраля 2023Россия

В Петербурге школьница потеряла сознание в булочной и попала в реанимацию

Школьница из Петербурга потеряла сознание в булочной и попала в реанимацию с отравлением

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге девятиклассница потеряла сознание в булочной и попала в реанимацию с отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 14 февраля в Калининском районе города. Мать школьницы рассказала, что дочь пришла в булочную на Светлановском проспекте по ее просьбе. После покупки они созвонились, а затем девочка потеряла сознание. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.

Девятиклассницу доставили в детскую городскую больницу имени Филатова, врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Девочку поместили в реанимацию, ее состояние медики расценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что школьница из Калининграда отравилась неизвестным веществом и впала в кому. Придя в себя, она рассказала, что покурила вейп, которым ее угостили знакомые.

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Варвара Родикова
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