В Петербурге школьница потеряла сознание в булочной и попала в реанимацию

Школьница из Петербурга потеряла сознание в булочной и попала в реанимацию с отравлением

В Санкт-Петербурге девятиклассница потеряла сознание в булочной и попала в реанимацию с отравлением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 14 февраля в Калининском районе города. Мать школьницы рассказала, что дочь пришла в булочную на Светлановском проспекте по ее просьбе. После покупки они созвонились, а затем девочка потеряла сознание. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.

Девятиклассницу доставили в детскую городскую больницу имени Филатова, врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Девочку поместили в реанимацию, ее состояние медики расценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что школьница из Калининграда отравилась неизвестным веществом и впала в кому. Придя в себя, она рассказала, что покурила вейп, которым ее угостили знакомые.

