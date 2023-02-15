Умер разработчик снарядов систем «Град» и «Ураган»

Разработчик снарядов РСЗО «Град» и «Ураган» Анатолий Капчиц умер на 87-м году жизни

Заслуженный конструктор России, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России Анатолий Капчиц умер в Туле на 87-м году жизни. Под его руководством разрабатывали снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщила пресс-служба научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева, передает ТАСС.

«Под его руководством и при его непосредственном участии был разработан и сдан на вооружение советской и российской армий целый ряд боеприпасов различного назначения к реактивным системам залпового огня "Град", "Град-1", "Ураган", "ТОС-1", "Огонь", "Заграждение"», — говорится в сообщении.

В 1959 году Капчиц окончил Тульский механический институт. В НПО «Сплав» он прошел пуль от инженера до заместителя начальника отдела, главного научного сотрудника. За создание боевых частей и снарядов, которые повысили эффективность РСЗО, в 1983 году его удостоили Государственной премии СССР, а в 1997 году он получил звание заслуженного конструктора России. Анатолий Капчиц — автор более 40 патентов и изобретений, а также автор и соавтор более 150 научных трудов.