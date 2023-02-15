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04:41, 15 февраля 2023Мир

В США рассказали о заинтересованности Норвегии в диверсии на «Северных потоках»

Сеймур Херш рассказал о заинтересованности Норвегии в диверсии на «Северных потоках»
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Globallookpress.com

Норвегия была заинтересована в успешной диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.

Он напомнил, что Норвегия имеет глубокие источники энергии. «Она также очень заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию», — уточнил он. По словам специалиста, Норвегия увеличила экспорт. «Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь к России», — добавил он.

В любом случае, чтобы эта миссия (диверсия на "Северных потоках" — прим. "Ленты.ру") состоялась, норвежцы должны были найти подходящее место. Ранее Херш рассказал, что Вашингтон решился на подрыв газопроводов, из-за опасений, что Германия больше не поддержит антироссийские санкции.

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Марина Совина
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