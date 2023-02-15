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03:29, 15 февраля 2023Мир

Херш назвал причину подрыва «Северных потоков» США

Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков», боясь выхода Германии из режима санкций

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Американский президент Джо Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за страха выхода Германии из режима санкций против России. Об этом в интервью Berliner Zeitung рассказал известный журналист Сеймур Херш, который ранее написал статью о взрывах на газовых магистралях.

Вашингтон решил подорвать газопроводы, потому что Украина и Запад проигрывали в зоне специальной военной операции (СВО), они боялись приближающейся зимы, назвал журналист причину. «"Северный поток-2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — подчеркнул Херш.

Ранее Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

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Марина Совина
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