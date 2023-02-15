Названы условия для гарантированного получения шенгенской визы

Вице-президент АТА Мкртчян назвал миллион рублей на счете условием для получения шенгена

Большая сумма на счете, более одного миллиона рублей, а также заработная плата более 100 тысяч рублей являются важными условиями, повышающими шанс на получение шенгенской визы. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По мнению эксперта, обязательным условием для получения шенгенской визы считаются гарантии финансовой состоятельности туриста: так, заявителям на визу лучше иметь большой остаток средств на счету (более миллиона рублей), при этом деньги должны лежать более шести месяцев. «Дальше — зарплата, она должна быть минимум 100 тысяч рублей, а лучше 150-200 тысяч», — считает Мкртчян. При этом он подчеркнул, что соблюдение всех этих правил и наличие «чистого» паспорта вызовет подозрение.

Также важным условием вице-президент Альянса назвал страховку с покрытием минимум на 50 тысяч евро (около четырех миллионов рублей). Кроме того собеседник издания напомнил про необходимость приобретать авиабилеты и забронировать номер в отеле — посольство может позвонить в объект размещения и проверить действительность брони.

Ранее в феврале в Ассоциации туроператоров России (АТОР) Венгрию и Грецию назвали странами с самой простой процедурой выдачи россиянам шенгенских виз. Так, заявки на получение шенгена венгерские и греческие визовые центры рассматривают 17-20 рабочих дней.